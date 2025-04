Mida teha, kui varas sisenes lukustamata uksest või kasutas varastatud võtit?

«See tähendab, et varas pidi näiteks ukse maha murdma, lõhkuma akna või luku lahti muukima. Kui koduuks jäi juhuslikult lukustamata ja varas sisenes n-ö takistusi ületamata, ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga ning kindlustusandjal on õigus kahju hüvitamisest loobuda,» selgitas kindlustusekspert.

Mõnel juhul võib kahju aga ka siis hüvitatud saada, kui varas ust maha ei murdnud. «Kui pikanäpumees siseneb röövitud võtme, puldi või koodiga, on tegemist kindlustusjuhtumiga. Sellisel juhul katab kindlustus tekkinud kahju ning näiteks võib inimene saada ka hüvitist, et vahetada ära majalukk või turvasüsteem,» lisas Kirsiste.

Küll aga on oluline on tõendada, kuidas varas sisenes. Kui uksemurdmise jälgi ei leita, võib kindlustus küsida lisaandmeid politseilt või uurida, kas kodul oli valve- või signalisatsioonisüsteem.

«Seda on naljakas korrata, aga kodust lahkudes peab inimene kontrollima, et kõik uksed ja aknad oleksid suletud ning lukustatud. See on reaalselt kindlustuslepingutes selge ohutusnõue. Selle rikkumisel võib kindlustus keelduda kahju hüvitamisest,» selgitas Kirsiste.