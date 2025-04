Värske basiiliku kasvatamiseks ei ole aia olemasolu sugugi oluline. Sisekujundaja ja blogija Leanne Kilroy jagas nimelt Instagrami postitatud videos, kuidas tal õnnestub basiilikutaimed mühinal kasvama panna. See on ühtlasi ka suurepärane kokkuhoiu koht, vahendab Eat Well.