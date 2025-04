Hinnatõus mõjutab suurt elanikkonna ringi – erasektori töötajad, väikeettevõtjad ja avaliku sektori töötajad –, kelle palgad ei võimalda enam kodu soetamist ega üürimist. Üha enam on kohalikud sunnitud kolima kaubikutesse, matkaautodesse või haagissuvilatesse.

Lanzarote andmekeskuse (mida haldab saare kohalik omavalitsus) läbi viidud hiljutine uuring näitas, et eluasemeprobleemid on elanike suurimaks mureks. 2021. aasta jaanuarist alates on kinnisvarahinnad hüppeliselt tõusnud, sundides eri taustaga inimesi otsima alternatiivseid elukohti.