ÜKSIKUD HARULDASED KAADRID Heida pilk Põhja-Korea pealinna viiendale küpsisefestivalile

Põhja-Koreas toimuv on üks suur müsteerium ning see vähegi, mida maailmale näidatakse on hoolega kureeritud, jätmaks riigist utoopiliselt õnneliku maa mulje. Pole mingi saladus, et võimu püüdlused ei ole vaba maailma veennud. Kuid siiski jagab riik aeg-ajalt hetki Põhja-Korea nii-öelda igapäevaelust. Seekord lubab režiim heita väga limiteeritud pilgu Pyongyangi viiendale küpsisefestivalile.