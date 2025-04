SUUR SAMM Eesti poekett loobub puurikanade munadest

«Üleminek puurikanade munadest loobumiseks algas juba 2023. aasta lõpus, kui kogu meie Meistrite Kvaliteedi omamärgisarja tootmises mindi üle õrrekanade munade kasutamisele. Nüüd on järjekord jõudnud ka kauplusteni, kus selle aasta algusest oleme tegelenud sortimendi ümberkujundamisega ning tänaseks Maxima püsivalikust enam puurikanade mune ei leia,“ ütles Maxima Eesti müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.

Maximas moodustasid puurikanade munad eelmisel aastal veel kolmveerandi müügist, samas on tarbijate teadlikkus ja nõudlus õnnelike kanade munade järele kasvamas. «Meie otsus loobuda puurimunade müügist on üks olulisemaid samme, mida saame jaeketina loomade heaolu nimel astuda. Oleme juba varasemalt aktiivselt edendanud õnnelike kanade munade tarbimist soodustuste ja teavituskampaaniate kaudu ning täna saab iga munaostja Maximas anda ka oma panuse kanade heaolu parandamisse,» lisas Terasmaa.

Linnugripp piirab munade kättesaadavust

Kuigi püsivalikus Maxima puurikanade mune enam ei paku, siis erandjuhtudel võib neid siiski kauplusest leida. «Munaturul, eelkõige Eestis, on õnnelike kanade munade kättesaadavus piiratud ja seda eriti olukorras, kus linnugripi tõttu on paljud farmid Euroopas pidanud oma uksed sulgema. Seetõttu teeme koostööd erinevate munatootjatega, et tagada munade järjepidev kättesaadavus ka nendel hetkedel, kui õnnelike kanade mune ei ole piisavas koguses saadaval,» selgitas Terasmaa.