ENNEOLEMATU Parima toiduaine konkursil käis rahva lemmiku nimel ülitihe rebimine

Rahva Lemmik 2025 tiitli pälvinud Värska Magneesium kogus kokku 1573 häält. Toote valmistaja AS Värska Originaal toob välja, et kuna joogi koostisse kuuluvad vaid looduslik mineraalvesi, magneesiumtsitraat ja süsihappegaas, on see kasulik alternatiiv näiteks suhkrurikastele jookidele. Magneesiumivesi aitab taastada jõuvarusid ja kosutab organismi vajalike mineraalainetega, sealhulgas magneesiumiga.