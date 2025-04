ETTEVAATUST See hommikusöögi klassika teeb sind koledaks

Pilt on illustreeriv.

Kui oled harjunud alustama päeva värske sarvesaiakese või tavalise pehme valge saiaga, tasub võtta hetk ja oma harjumuste üle järele mõelda: uus uuring näitab, et just see valik võib mõjutada mitte ainult sinu tervist, vaid ka välimust.