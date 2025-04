Päästjad saabusid 17. veebruaril Waterburys asuvasse leekides elumajja, kust leiti suitsumürgituse sümptomitega alatoidetud mees. Esmaabi saades tunnistas mees, et oli tulekahju ise alustanud lootuses, et päästetöötajad leiavad ta üles ja päästavad ta vangistusest. «Olen aastaid oodanud sellist võimalust,» ütles ta päästjatele. «Mul tuli elu kaalule panna, et vabadusse pääseda.»