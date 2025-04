Uma Thurmani roheline eluviis kütab kirgi: mõned peavad mind rõvedaks

Hollywoodi näitlejanna Uma Thurman, keda maailm tunneb eelkõige filmidest «Pulp Fiction» ja «Kill Bill», on asunud avalikult rääkima oma igapäevasest keskkonnasõbralikust eluviisist. Kui paljudele seostub filmitähtedega luksuslik ja pillav elustiil, siis Thurmani puhul on asi hoopis vastupidi – tema igapäevased keskkonnateod on lihtsad, ent mõne meelest ehk veidi... veidrad.