Uuring hoiatab: levinud toiduõlid võivad soodustada rinnavähki

Teadlaste hinnangul võib linoolhappe pidev tarbimine suurendada naistel riski haigestuda rinnavähi kõige agressiivsemasse vormi. Tegemist on invasiivse vähivormiga, mis levib kiiresti ja vajab intensiivset ravi, sealhulgas keemiaravi, kirurgiat ja kiiritust. Selle vormi ellujäämisprognoos on oluliselt madalam – vaid 77 protsenti, võrreldes leebemate vormidega, mille ellujäämisprotsent on 90 protsendi ligi, vahendab NY Post.