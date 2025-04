Paljudes suvilates varitseb oht, mis jääb tihtipeale tähelepanuta!

G4S tellitud vingugaasi teadlikkuse ja andurite kasutuse uuringu järgi viibib Eestis üle 105 000 inimese oma suvekodus või maakodus, kus vingugaasiandur on seadusega kohustuslik, kuid andurit reaalselt ei ole. Enamasti on tegemist majapidamistega, kus on kasutusel tahke- või gaasiküte. Kuigi 93 protsenti vastanutest teab, et sellises hoones on andur kohustuslik, kasutab seda suvekodudes vaid 57 protsenti.

G4S tuleohutusspetsialist Siim Siska sõnul on veelgi murettekitavam fakt, et 56 protsenti neist, kellel andurit ei ole, ei plaani seda ka paigaldada. Põhjuseks sageli uskumus, et «seal ei ööbita tihti» või «seal pole vaja kütta».

«Vingugaasist ei anna märku ei lõhn ega suits, mistõttu ei ole mingit võimalust seda ilma andurita tuvastada. See teebki olukorra eriti ohtlikuks. Piisab ühest ööst ja ühest rikkest – ning inimene võib jäädagi magama,» hoiatab Siska .

Päästab, kui sa isegi ei tea, et oled ohus

Lokaalsetest vingugaasianduritest on kasu ainult siis, kui keegi seda kuuleb. Aga mis saab siis, kui oled teadvuse kaotanud?

Siin tuleb mängu nutika suitsu- ja vinguanduri eelis, mis töötab akutoitel, ei vaja WiFi-ühendust ning on ühendatud G4Si juhtimiskeskusega. Kui häire tekib, reageeritakse kohe.

«Paljud inimesed arvavad, et piisab sellest, kui andur on lakke kruvitud, aga sellest pole kasu, kui keegi häiret ei kuule. Nutikad andurid on loodud selleks, et ka kaugemal olles saaks reageerida eluohtlikule olukorrale,» selgitab Siska .

Suvekodu ei ole lihtsalt puhkepaik – see on koht, kus veedame aega kõige kallimatega. Seetõttu ei tohiks jätta selle turvalisust juhuse hooleks. Vingugaasiandur ei ole lisavidin – see on elupäästja.