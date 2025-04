Aiaõnnetused ei hüüa tulles: kindlustaja toob näiteid, kuidas tööhoos endale liiga on tehtud

Kindlustaja sõnul ei ole murekohaks vähene aiatööde kogemus, vastupidi, tihti on just kogenud aednikud need, kellega äpardused juhtuvad. Staažikatel rohenäppudel on tekkinud liigne enesekindlus enda oskuste ja varustuse suhtes ning töövahendeid kontrollimata hakatakse uljalt aias askeldama. «Ei arvestata, et vana redel ei pruugi ühel kevadel enam hea tervise juures olla ning ka aiatööriistad vajavad enne tegutsemist üle vaatamist. Piisab ühest valest liigutusest või tähelepanematusest, et inimene mitmeks nädalaks haiguslehega tõvevoodisse jõuaks,» jagas Gilden .