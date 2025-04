Lotto24 pressiteenistuse kinnitusel polnud see esimene kord, mil mehe õnnenumbrid on kopsakaid võite teeninud. Need samad numbrid toonud mehe sugulasele juba 1980ndatel ja 1990ndatel mitmeid märkimisväärseid võite. Nüüd tõid need numbrid edu järgmisele põlvkonnale.