Saatuslik põgenemine: kodurõdule lõksu jäänud 15-aastase poisi traagiline surm raputab Saksamaad

Politsei teatas, et viimati peeti kinni kolm süüria päritolu meest vanuses 18, 19 ja 24 aastat. Neile on esitatud kahtlustus ühiselt toime pandud rünnakus, mis viis ohvri surmani. Kohus otsustas, et kõik kahtlusalused jäävad eeluurimise ajaks vahi alla, vahendab Bild .