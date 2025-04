Selle asemel, et võidelda mustuse vastu, settib pesuaine kangastele ja pesumasina seintele. See põhjustab triipe, ummistunud filtreid ja näib, et pulber lihtsalt ei tööta. Enamik inimesi ei saa isegi aru, et probleem ei ole mitte pesupulbris, vaid selle kasutamisviisis.