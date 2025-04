Kartulimardikas (Leptinotarsa decemlineata) on kartuli, baklažaani ja teiste maavitsaliste suur nuhtlus.

Millegipärast on kõik veendunud, et kahjuritest aitavad vabaneda ainult kallid poest ostetud tooted, kuid tegelikkuses ei ole see nii. Sellisel juhul aitab teid üks rahvapärane meetod - teiste taimede istutamine kartuli kõrvale.