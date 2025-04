KODU KUI INVESTEERING Kas täna ostes on veel võimalik võita?

Pilt on illustreeriv.

Eesti kinnisvarahinnad on viimase 15 aastaga enam kui kolmekordistunud, mistõttu on koduost paljudele osutunud rahaliselt tulusaks. Luminori kodulaenude valdkonnajuht Helina Kikas selgitab, kas suurim hinnatõus on nüüdseks möödas ja kas kodu ostmist tasub ka täna käsitleda hea investeeringuna.