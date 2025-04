ENNEOLEMATU Tartusse kerkiv uusarendus toob mõisapargi koduaeda

Raadi Roosipark on kaasaegne austusavaldus ajaloolise Raadi mõisa iluaiale ja kultuuripärandile. Tartu linna piiril asuv arendus tõstab esile piirkonna unikaalse identiteedi, tuues esile mõisapargile omase ilu ning tasakaalu. Projekti keskmes on looduslähedus, kvaliteet ja esteetiline kooskõla ümbritsevaga – hoolikalt valitud haljastus, sealhulgas ligi 50 majesteetlikku roosipõõsast, loob pargilikult õdusa atmosfääri, mis pakub visuaalset naudingut igal aastaajal.

A-energiaklassiga hooned on kavandatud pakkuma maksimaalset energiatõhusust, mis tagab elanikele madalad ülalpidamiskulud ning aitab vähendada ökoloogilist jalajälge. Igas majas on kasutusel kaasaegsed tehnosüsteemid, sealhulgas päikesepark, korteripõhine soojustagastusega ventilatsioon, põrandaküte ja nutikas Bisly kodujuhtimissüsteem, mis muudavad igapäevaelu mugavaks, säästlikuks ning keskkonnasõbralikuks.

Targalt kavandatud elukeskkond Raadi Roosipargis toetab kogukonnatunnet ja pakub mitmekülgseid võimalusi kvaliteetaja veetmiseks. Lastesõbralik mänguväljak, madal tiik, ühised peenra-alad ning mitmekesine haljastus loovad looduslähedase ja turvalise atmosfääri. Elanikke ootab lai valik kodusid - alates hubastest 1-toalistest pesadest kuni praktiliste ja avarate 5-toaliste perekorteriteni, kus igal kodul on rõdu või terrass. Kogu arendus on üles ehitatud nii, et igapäevaelus oleks tagatud nii rahu kui ka ühtekuuluvustunne – seda toetab ka autovaba hooviala, mis on jagatud privaatseteks ja poolprivaatseteks tsoonideks.