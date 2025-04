KAS KA SUL? Paljudes Eesti kodudes on üks ruum, mis ei leia eriti kasutust

Sisekujundaja Brita Mikvere soovitab rõdu abil kodu laiendada, tekitades lisaruumi lõõgastumiseks, perega aja veetmiseks või hobidega tegelemiseks.

IKEA tellitud uuring näitas, et Eesti inimesed on huvitatud oma rõdu funktsionaalsemaks muutmisest – 38% vastanutest plaanib oma rõdu täiustada juba sel hooajal. IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere rõhutas, et oma rõdu või terrassi fuktsionaalsust ja hubasust on hästi planeerides võimalik märkimisväärselt parandada, ilma vajaduseta teha suuri investeeringuid.

Kuidas luua kodune rõdu?

Rõdu kasutatakse sageli asjade hoiustamiseks, sest see on enamasti väike ruum ja paljud inimesed on arvamusel, et väikest pinda ei saa mugavalt või funktsionaalselt muuks otstarbeks kasutada. Sisekujundaja sõnul peitub aga isegi väikestes rõdudes üllatav potentsiaal.

Mikvere soovitab alustada rõdu kujundamist ja õuemööbli valimist, arvestades ruumi proportsioone. Kuna paljud rõdud on pikad ja kitsad, sobivad sinna kõrged, kitsad riiulid, mis kasutavad seina kõrgust maksimaaalselt. Need võimaldavad eksponeerida lillepotte ülemistel riiulitel ja hoiustada esemeid kaanega kastides alumistel tasanditel. Väiksema rõdu jaoks suurepäraseks lahenduseks kokkupandav laud ja toolid ning minimalistliku disainiga mööbel, et kasutada ruumi pinda maksimaalselt.

«Rõdu jagamine funktsionaalseteks tsoonideks on samuti abiks. Üks osa võib olla mõeldud pesukuivatamisele. Kokkuklapitava kuivatusresti saab kasutusvälisel ajal ära panna. Teine osa võib keskenduda mugavale istumisalale – sinna saab õhtuseks ajaks luua hubastust näiteks LED-valgusketiga,» tõi Mikvere näiteid.