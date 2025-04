KÕVA SÕNA Eesti näksitootja vallutab Soome turgu

Balsnacki leivasnäkid on olnud juba pikka aega Eesti populaarseim snäkitoode, mida tarbitakse aastas ligi 280 tonni. Tegemist on täielikult kodumaisest toorainest valmistatud suupistetega. Võrreldes näiteks kartulivahvliga, mis on Balsnacki suur ekspordiartikkel, on leivasnäkid miski, mis on siiani enim hinnatud just kodumaisel turul. Nende läbimüük on püsinud läbi aastate stabiilselt suur.