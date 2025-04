Brokoli

See roheline supertoit on rikas C-vitamiini ja antioksüdantide poolest. Siiski ei tohiks brokolit pikalt keeta, sest see kaotab kuni 70 protsenti oma toitainetest, kirjutab Vakarys Ekspresas. Kõige parem on brokolit aurutada või praadida kergelt madalal kuumusel, et säilitada vitamiine ja toitaineid.