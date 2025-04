Oluliste märksõnadena rõhutas Potisepp ka uuendusmeelset tootearendust ja põnevaid maitseid. «Eriti kirev maitsete palett paistis silma väiketootjate valikus, kelle võimalused käsitööna tootmisel on mitmekülgsemad. Kui peaks välja tooma läbiva maitsetrendi, võib eestimaalaste lemmikmaitseks pidada mangot, mida esines mitmes erinevas tootekategoorias. Võidutooteks said aga paljude kriteeriumide põhjal enim punkte kogunud vannamei krevetid paprika-küüslaugu kastmes. See toode pakub rikkalikku maitseelamust ning sobib lihtsa vaevaga väga erineva eine valmistamiseks – olgu siis salatis, pastas, vrapis, võileival või lihtsalt suupistena,» märkis toiduliidu juht.

Potisepa sõnul käis parimate toiduainete tiitlitele tihe rebimine. «Sageli eristas parimat järgmisest vaid 0,2- kuni 1-punktine vahe, mis näitab ikka väga suurt konkurentsi. Ettevõtted mõtlevad iga aastaga aina hoolikamalt läbi, millisel tootel millises kategoorias on edupotentsiaali, kuna võistlus on tõesti kõrgetasemeline,» ütles Sirje Potisepp. «Tunnustust on selgelt väärt kõik konkursil osalenud tootjad. Kodumaine tootmine on Eesti strateegiline vajadus. Kui tahame, et toit oleks meile kättesaadav ka kriisides, peame väärtustama oma tootjat igal ajal,» sõnas Potisepp.