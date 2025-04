Mikkola on öelnud, et tema jaoks on oluline, et toit maitseks nii nagu see peab - ehtsalt ja ausalt. Ta ei poolda üleliigset keerukust ega peenutsemist, vaid usub pigem toorainesse. Tippkoka valikutes joonistuvad selgelt välja põhitoorained, mis on kvaliteetsed ja mitmekülgsed – nagu või, piim, sidrun, parmesani juust, pancetta, värsked ürdid. Ta kasutab pigem vähem, aga paremat.