VANUS POLE TAKISTUS 5 kasulikku nippi, kuidas sisustada eakate iseseisvust toetav kodu

1. Paigalda käsipuud

Käsipuud tasuks panna kohtadesse, kus kukkumisoht on suurem või liikumine keeruline. Nende lisamine treppidele ja koridoridesse aitab tasakaalu hoida, kukkumisi ennetada ja ohutumalt liikuda. Eriti vajalikud on käsipuud kohtades, kus libisemisoht on suurem, näiteks WCs ja duširuumis – abivajaja saab neile toetuda ja paremini püsti või istukile tõusta.

2. Kohanda vannituba

Lisaks käsipuudele soovitab IKEA sisekujundusspetsialist turvalisuse ja mugavuse parandamiseks paigaldada vannitoa põrandale libisemisvastased matid. «Kaalu ka vanni või duši lähedale riiuli lisamist, et hügieenitarbed oleksid lihtsasti kättesaadavad,» ütleb Mikvere ja lisab, et pesemise muudab turvalisemaks see, kui kasutada spetsiaalset dušitooli või vannilauda. «Näiteks tõi IKEA hiljuti turule kaasava disainiga BÄSINGEN sarja, mis sisaldab dušitooli, käsipuuga astepinke ja teisi tooteid. Need on funktsionaalsed, pehmete servade, tugevate libisemiskindlate jalgade ja äravooluavadega. Lisaks on tooted minimalistliku disainiga ja sobivad nii igasse interjööri. Sellised lihtsad, kuid tõhusad lahendused muudavad igapäevaelu märgatavalt mugavamaks ilma kulukate renoveerimistöödeta, mida ehk üüripinnal teha ei saagi,» selgitab sisekujundusosakonna juht.