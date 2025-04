UUS REAALSUS Eramu keskmine hind lõi ajaloolise rekordi

Uus Maa juhatuse liikme Igor Habali sõnul on elumajaga tehtava kinnisvaratehingu keskmine hind tõusnud aastaga 11,8% 210 000 euroni, mis on iseseisvusaja kõrgeim tase. «Kui korterite hind on püsinud kaks aastat samal tasemel, mis kõrge inflatsiooni tingimustes tähendab tegelikult reaalhinna langust, siis eramud on hinda kasvatanud – mullu tõusis eramu väärtus keskmiselt 13,6%. Viimase viie aastaga on keskmine eramaja hind kasvanud ligi 40%,» rääkis Habal.

«Eramuid ostavad praegu jõukamad ja nõudlikumad inimesed, kes soetavad kallimat kinnisvara – müüdavate majade seisukord, kvaliteet ja hind on senisest kõrgemad. Suurem osa kinnisvaratehinguid tehakse Tallinnas ja Harjumaal, kus odavamad krundid ja majad on ära ostetud, mis lööb samuti keskmise hinna üles,» kommenteeris Habal.

Uus Maa juhatuse liikme sõnul on majatehingute arv koroonaaegse buumi tipuga võrreldes kolmandiku võrra madalam. «Tehingumahtudelt on turg võrreldav 2016.-2017. aastaga, mis on täiesti tavapärane tase ning mullistumist pole karta. Hinnad on samas kallimad – vahepeal käis üle nii tarnekriis kui inflatsioon ning ehitushind jäigi kõrgemaks,» rääkis Habal.