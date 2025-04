KÕVA SÕNA Eesti auhinnatud käsitöödžinn murdis Jaapani turule

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Jaapani turu projektijuhi Tsubasa Yoshito sõnul on Jaapan suur turg, kuid sugugi mitte lihtne. Hinnakonkurents on äge ja müügieduks ei piisa pelgalt sellest, et kaup on imporditud. Kui varem oli Jaapan džinni osas puhtalt importija rollis, siis nüüd ekspordib riik ka oma kaubamärke – mängu on tulnud näiteks suured tegijad nagu Suntory.