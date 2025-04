ÜLLATAV Kinnisvaraturu uus trend annab ostjale suurema vabaduse

«Inimesed soovivad järjest enam teha otsuseid omas tempos ja ilma kõrvalise sekkumiseta,“ ütleb kinnisvaraarendaja Liven AS-I loovjuht Alina Kester. „Kodu ostmine on emotsionaalne ja isiklik teekond ning me näeme, et kliendid hindavad võimalust kogeda seda ilma kõrvalise surve või ootusteta. Mõnede koduostjate jaoks on oluline arutada detaile rahulikult oma partneri või sisearhitektiga, teised tahavad lihtsalt omaette ruumi tunnetada.“

USA suurima kinnisvaraportaali Zillow 2024. aasta tarbijatrendide uuringu järgi eelistaks 67% koduostjatest võimalust vaadata kodu iseseisvalt ja oma ajagraafiku järgi. Sarnane suundumus on jõudnud ka Eestisse, kus ostjad väärtustavad aina enam mugavust, privaatsust ja võimalust iseseisvalt ning rahulikult otsustada, mistõttu on ka siinsed arendajad toonud turule virtuaaltuurid ja iseteeninduslikud külastused.

Liveni sõnul on klientide tagasiside Luuslangi näidiskorterile olnud seni positiivne, ning esile on tõstetud just paindlikkust külastuaegade suhtes – seda kinnitab ka asjaolu, et näidiskorterit on külastatud isegi öösiti.