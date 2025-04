Teadlased leidsid värskelt avaldatud uuringus, et suitsetamine vähendas oodatavat eluiga nelja aasta võrra, samas kui vähene rasvhappe sisaldus - mida leidub sellistes rasvastes kalades nagu lõhe ja makrell - võib vähendada seda viie aasta võrra, kirjutab Get Surrey.

Õli on teadaolevalt hea südamele ja vähendab verehüübeid. Hea tase on kaheksa protsenti või rohkem, keskmine tase on nelja ja kaheksa protsendi vahel ning madal tase on neli protsenti ja alla selle.