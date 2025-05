TEEME SELGEKS Kuidas valida ühistule hea juhatus?

«Alustuseks ütlen ära, et ühistu juhid ei pea olema superinimesed ja vale on eeldus, et kõike peab tegema juhatus ilma professionaalide toeta. Kuid teatud eeldused peavad täidetud olema, muidu võivad asjad üsna kiirelt käest ära minna,» ütles ta.