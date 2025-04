OHT TERVISELE Väga hea põhjus, miks loobuda toidu säilitamisest fooliumis

Põhjus, miks toidu fooliumisse mässimine hea idee ei ole, on väga lihtne. Bakterid ja muud organismid, mis toidu riknema panevad, vajavad hapnikku. Alumiinium ise on küll õhukindel, kuid seda ei saa mingi nipiga mässida toidu ümber nii, et õhk koos kahjulike organismidega toidu juurde ei pääseks. Silmale nähtamatud bakterid, mis põhjustavad tõsiseid toidumürgistusi, saavad sellises keskkonnas muretult paljuneda, kirjutab Vakarys Ekspresas.