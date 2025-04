Sool (enamasti tavaline keedusool) tõesti tapab umbrohu, sest ta tõmbab taimedest vee välja ja rikub mullastiku struktuuri. Aga selle meetodi miinuseks on see, et sool rikub ka mulla ja muudab selle pikaks ajaks viljatuks, nii et sinna ei kasva ka soovitud taimed.