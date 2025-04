ETTEVAATUST Päästeamet avaldab tänapäeva akudega kaasneva suurima ohu

Õnnetus ei hüüa tulles

Suurimad ohud akude kasutamisel tulenevad kindlustuse ja Päästeameti ekspertide sõnul sageli sellest, et inimesed ostavad tundmatu päritoluga, ilma CE-märgistuseta seadmeid, mille ohutus pole tagatud. Teiseks probleemiks on vigased, niiskust saanud või muul moel kahjustatud akud, mille kasutamine võib viia süttimiseni.

«Paraku on ka juhtumeid, kus seadmeid modifitseeritakse iseseisvalt, teadmata, et see suurendab oluliselt tuleohtu. Samuti on riskantne laadida akusid vales keskkonnas – näiteks liialt kuumas, niiskes, halvasti ventileeritud ruumis või päikese käes. Tuleoht suureneb, kui kasutatakse mittesobivaid laadijaid, laetakse seadmeid üle või jäetakse need järelvalveta tööle,» rõhutab BTA Kindlustuse tootejuht ja lisab, et sama kehtib ka mobiiltelefonide ja tahvelarvutitega, mida ei tohi laadida umbses kohas, näiteks voodis või diivanil.

Selleks, et tagada akude ohutu kasutamine kodus, tuleb seadmeid ja nende akusid regulaarselt kontrollida. «Kui aku on saanud põrutada, deformeerunud, lekib või toimib ebatavaliselt, ei tohi seda enam kasutada. Aku laadimise ajal peaks inimene kodus viibima ning laadimine peaks toimuma ruumis, kus on suitsuandur,» selgitab Taavet viise, kuidas akudega seotud õnnetusi ennetada.