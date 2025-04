Sisekujundaja julge seisukoht vallandas tulise vaidluse: pikalt armastatud ruumilahendus on ajas ja arust

Aastakümneid sisekujunduse kuldstandardiks peetud avatud planeering on sattunud kriitikatule hambusse. Disainer Emily Schwan, Vancouveri saarelt, on kutsunud inimesi üles avatud ruumilahendustest loobuma, väites, et need teevad kodud ilmetuks ja ebafunktsionaalseks. Tema seisukoht, mida ta jagas TikTokis, kogus kiiresti üle 3,7 miljoni vaatamise ja vallandas sotsiaalmeedias ägeda arutelu.