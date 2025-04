Personalil sai mõõt täis: Lidli kaupluse töötajad hakkavad üllal eesmärgil streikima

Pilt on illustreeriv.

Zürichi järve ääres asuvas Wädenswili Lidlis on õhk paks ja pinged laes. Poe uksele ilmunud punasel plakatil seisab: «Tähelepanu! Meie filiaal jääb reedel määramata ajaks suletuks.» Töötajad plaanivad streiki, et protesteerida oma filiaalijuhi vallandamise vastu. Nende sõnul oli ta oma töös eeskujulik ning tema lahkumine on šokeerinud kogu kollektiivi.