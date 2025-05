See ülipopulaarne asi aias meelitab rotte ligi

Pilt on illustreeriv.

Paljudele meeldib oma aeda linnumaja või muu linnusöötja üles panna. Ent nüüd on see sattunud paljude silmis kriitika alla pärast seda, kui sotsiaalmeedias hakkas levima video, kus rotid üritavad söötjast toitu kätte saada – ja mitmel see ka õnnestub.