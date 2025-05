Moodsatel ahjudel on lisaks erinevatele küpsetusprogrammidele olemas ka puhastusprogrammid. Kuid millist puhastusprogrammi eelistada ja millised üldse on ahjude erinevad puhastusprogrammid? Küsimustele vastab ja selgitusi jagab Electroluxi koolitusjuht Margus Soots.

«Pürolüüs on ainuke funktsioon, mis puhastab ahju täielikult ehk selle kohta võib öelda, et see on isepuhastuv ahi,» ütleb Soots.