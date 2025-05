NÄDALA RESTORAN Uus suur trend, brittide pärastlõunatee, ongi juba Eestis

Oleme segaduses. Oli see nüüd pisimagi detailini väljapeetud ja viisaka teeninduse ülim klass? Või nappide lausetega luksuslik kulinaarne teatrietendus, kus sattusime peaossa, sest kõik keerles ümber meie? Ilmselt oli see mõlemat.

Tegevuspaik on Tallinna kunagine noobel ja nüüd ekstra noobliks taastatud vanalinna hotell The Burman. Selles nimes on Eesti rahvusliku arhitektuuri üks alusepanijaid Karl Friedrich Burman. Just tema projekti järgi ehitati enne Teist maailmasõda kapitaalselt ümber Hotel de St. Petersbourg, mis sai nimeks Bristol, siis Tallinn, Toome, uuesti St. Peterburg ja nüüd Burman.