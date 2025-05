LANGUST EI PAISTA Uute korterite keskmine ruutmeetri hind tegi uue rekordi

Tallinna uute kodude müügiarvud on käesoleval aastal kuust kuusse püsinud väga sarnasel tasemel, teist aastat järjest ei ole toimunud muidu tavapärast kevadist sesoonsest tehingute arvu kasvu. Citify.eu andmetel müüdi aprillis Tallinnas 103 uut korterit, mis pea võrdne märtsikuu tulemusega. Kui võrrelda uute kodude aprillikuu müügiarvu 2024. aasta sama kuuga, siis on tõus 6%.

«Viimaste kuude Tallinna uute korterite tehingute arv on püsinud väga stabiilne, ulatudes 100 ühikuni kuus, mis on sarnane möödunud aasta samale perioodile. Silma paistab aga müüdud kodude keskmise ruutmeetri hinna tõus, mis on möödunud kuuga võrreldes kasvanud üle 10%. Seda mõjutas enamate tehingute kandumine kõrgema hinnaklassi piirkonda Põhja-Tallinnas,» kommenteeris Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

Enim uusi kodusid müüs aprillis Merko, kellele järgnes Endover ja Pro Kapital Grupp. Citify.eu andmetel oli keskmine Tallinnas müüdud uute korterite ruutmeetrihind aprillis 4892 eurot, möödunud aasta samal perioodil oli see 4546 eurot. Kõige rohkem uusi kodusid osteti aprillis Põhja-Tallinnas, järgnesid Haabersti ja Kesklinn. Kesklinnas on ka kõige rohkem pakkumises olevaid uusi kortereid (774), vähim valikut on Lasnamäel (58) ja Nõmmel (65).

Üürikorterite pakkumiste arv on möödunud kuuga teinud 10%-lise languse, KV.ee andmetel on aktiivseid üürikuulutusi Tallinnas 1360. Seni on Tallinna üüripakkumine püsinud üle 1500 korteri tasemel.