KAS TEADSID? See on parim koht, kuhu paprikat istutada

Vakarys Ekspresas kirjutab, et paprikale ei meeldi tuuletõmbus, seega tasub neid istutada tuule eest kaitstud kohta, kus on ka ühtlasi palju päikest. Sedapidi juurdub taim hästi, ei haigestu ja kasvab kiiresti. Eesti kliimas on paprika kasvatamine kasvuhoones sageli edukam, kuna see võimaldab paremini kontrollida temperatuuri ja niiskust ning pikendada kasvuperioodi.