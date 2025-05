JAHMATAV Sadade kortermajade rõdud on alla kukkumise äärel

Suurimaks probleemiks on Karu sõnul hooldamata jäetud metallist kinnitused, millega rõdude piirdepaneelid seina ja põranda külge kinnituvad ning mille kandevõime ajaga väheneb. «Betoonist esipaneelid kaaluvad ligi 400–1000 kg, mis on ohtlikud isegi esimeselt korruselt kukkudes, rääkimata kõrgetest korruselamutest,» lisas Karu.

ERGO ärikliendi kahjude osakonna juht paneb südamele, et ohutusnõuete ignoreerimisel ja hooldustööde edasi lükkamisel ei ole ka kindlustusest enam abi loota. «Kui on näha, et rõdupaneelide kinnitused on läbi roostetanud ja on vaid aja küsimus olnud, millal see kokku kukub, siis ei ole tegemist enam ootamatu ega ettenägematu sündmusega,» selgitas ta.