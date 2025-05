Kasutusloata kinnisvara ja kodulaen: millal pank ütleb jah?

Hoone ehitamisel on dokumentatsiooni silmas pidades kaks olulist verstaposti – kõigepealt väljastatakse hoonele ehitusluba selleks, et seda saaks ehitama hakata. Hiljem, kui hoone on ehitatud vastavalt ehitusloale, väljastatakse sellele kasutusluba, mis on oluline dokument tõestamaks, et hoone on valmis, see on ehitatud vastavalt seadustele ja projektile ja seal on tagatud ohutus. Kasutusloa saamiseks peab hoone vastama kõigile nõuetele, mis on välja toodud ehitusloas ja ehitusprojektis.

Seega võib hoonel puududa kasutusluba või selle saamine venida väga erinevatel põhjustel ja seda ikka juhtub, et inimesed esitavad laenutaotluse kinnisvara ostmiseks, millel puudub kasutusluba. Enamasti on need seotud eramutega, kuid see teema puudutab ka kortermajasid, millel on näiteks probleemne juurdeehitus.

Kui meilt taotletakse laenu kinnisvarale, mille puudub kasutusluba, siis esmalt uurime põhjuste kohta, miks varal kasutusluba ei ole. Järgmisena huvitab meid, kas uuel omanikul on soov seda olukorda muuta ja kas sellele kinnisvarale üldse on võimalik kasutusluba taotleda. Kui on ja uuel omanikul on plaanis seda teha, siis üldjuhul ei teki laenu väljastamisel probleeme. Siin on võimalik lisada kodulaenu lepingusse tingimus ja tähtaeg, mis ajaks hoone dokumentatsioon korda saab.