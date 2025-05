Kuidas sisustada kodu, kui näpud on põhjas? Ekspertidel on pakkuda lahendusi

«Ideaalis tasub koguda varakult ka niiöelda pehmeks maandumiseks kodu soetamisel – näiteks fond kodu sissemakse kõrvale, mis on mõeldud just sisustamiseks, esmasteks notari- ja lepingutasudeks ja vajadusel ka väiksemaks remondiks,» soovitas Rahkema. Reaalsuses pole see paljudel, ning eriti noortel, võimalik ning kui säästud on juba kodu sissemaksesse läinud, tuleks järgmisi samme Inbanki eksperdi hinnangul hoolikalt planeerida.

«Alustada tuleks kaardistamisest, millised remonttööd või ostud on vaja teha ning välja selgitada konkreetsete tööde või vajalike esemete maksumus. Seejuures tasub mõelda, mida on vaja kindlasti ning millised kulutused saab teha tulevikus või ilma milleta saaks veel mõni aeg hakkama. Mööbli ja kodutehnika soetamisel tasub uurida, kas on võimalik ostu eest tasuda intressivabalt mitmes osas, et saaks kulutusi hajutada,» sõnas Rahkema.

Eelistada tasub intressivabu makselahendusi

Ta lisas, et kodutehnika ja mööbli eest on võimalik osade kaupa tasuda enamik suuremates tehnika- ja mööblikauplustes ning «osta kohe, maksa hiljem» lahenduse kasutamine ongi kõige populaarsem just eelmainitut soetades.

Loomulikult kaasneb iga makselahenduse kasutamisega kohustus, kuid tarbija jaoks on mõistlikum kasutada intressivabu makselahendusi kõrge intressiga järelmaksu asemel. Teisalt on «osta kohe, maksa hiljem» lahendused mõeldud kodu sisustamise kontekstis reeglina väiksemate ostude jaoks. 2024. aasta keskmine ostusumma selle lahendusega jäi 300 euro juurde.

Sageli kasutatakse uue kodu sisustamisel ka krediitkaartide abi. Rahkema hinnangul võib see siiski kujuneda kulukaks. «Üheltpoolt pakub krediitkaart paindlikkust ostude eest tasumisel, kuid teisalt võib intressikulu krediidilimiidi kasutamisel kiiresti kasvada. Kui hädavajalikke asju, mida koju soetada, on mitmeid või kui uuendust vajab näiteks vannituba või köök, mille remont on kulukam, tasuks alternatiivina kaaluda ka remondi või kodu väikelaenu. Kokkuvõtteks võib pikema perioodi peale ajatatud tagatiseta sihtotstarbelise laenu intress olla kordades madalam, kui intressikulu, soetades mitmeid eri kodu- või tehnikatooteid järelmaksu või krediitkaardiga,» tõi Rahkema välja.

Ka Marie nentis, et kodu ost mitte ei lõppe notari juures, vaid algab sealt. «Ja kui kõik säästud läksid korteri alla, tuleb edasi liikuda nutikalt – samm-sammult ja eelarvega, mis võimaldab kodus rahulikult hingata nii, et kulutustega endal hinge kinni ei tõmba,» lausus naine.