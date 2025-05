KAITSE END Tugevalõhnaline taim hoiab puugid koduaiast eemal

Kuna puugid eelistavad niisket, varjulisemat ning kõrgema taimestikuga elupaika, ei ole nende aiast eemale hoidmine kuigi suur vägitükk. Puukide külastussagedus sõltub suuresti ka kõrgest murust, mis neile jube meeldivaks elupaigaks on. Hoia muru ja koduaia taimestik võimalikult madalana, et puukidel ei tekiks aia vastu huvi. Kui aega niitmiseks pole, istuta taimed, mille aroom puugid eemale peletab. Üheks selliseks kasulikuks taimeks on lavendel.