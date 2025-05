Eestisse hiljuti saabunud kiirtoidukett laieneb Narva

«Valisime oma kolmanda restorani avamiseks just Narva, sest see on meie jaoks oluline linn – soovime pakkuda ka narvalastele Tallinnas juba suurt populaarsust võitnud kebabitooteid,» ütleb Hesburgeri rahvusvaheliste turgude arendu- ja turundusdirektor Ieva Salmela .

Döner HeseKebab ® & Gyros pakub erinevaid kebabe ja gyros'id. Sõna γύρος (gyros) tähendab kreeka keeles ümarat või ümmargust. Lisaks tähendab «gyros» ka keerlevat/pöörlevat, mis on just see viis kuidas pita gyros'e sisse minev liha valmistatakse - traditsiooniliselt keerleva varda otsas. Gyro on Kreeka kõige armastatum kiirtoit ja lahutamatu osa sealsest toidukultuurist. Kebabirestoranis täiustatakse maitseid lisaks Hesburgerist tuttavale paprikamajoneesile ka erinevate kebabikastmetega, mis on valmistatud originaalretseptide järgi.