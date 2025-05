Kodu algab esikust: sisekujundaja jagab nippe, kuidas luua kutsuv esik

Kuidas lahendada hoiupaikadega seotud väljakutseid

Esiku peamine funktsioon on eelkõige hoiustada õuerõivaid ja -jalanõusid, et oleks mugav kodust väljuda ja koju tagasi tulla. IKEA poolt tellitud uuring näitas, et iga viies inimene (20%) ütles, et tal pole piisavalt riputusruumi mantlitele ja sallidele ning pea sama palju (19%) tõdes, et jalanõude hoiustamine on nende suurim probleem. Istumisruumist esikus tundis puudust 18% vastanutest.

«Esiku korrastamise alustalaks on selgete tsoonide loomine igapäevastele esemetele ja hooajalistele asjadele. Lisaks aitab erinevate väiksemate hoiulahenduste – avatud korvide või riiulite – kombineerimine luua nii funktsionaalse kui ka kutsuva ruumi. Visuaalne atraktiivsus ja üldine heaolutunne on samuti olulised tegurid, millega arvestada, kuna esik on meie päeva algus- ja lõpp-punkt,» ütles IKEA sisekujunduse osakonna juht Britta Mikvere .

Silma alt ära lahendus on mugav ja funktsionaalne. Foto: Ikea

Konkreetsete funktsionaalsete lahenduste osas märkis sisekujundaja, et ainult nagide kasutamine võib jätta esikus sassis mulje, seega on kasulik investeerida garderoobi, mis peidab üleriided kenasti silma alt ära. Igapäevaste mantlite hoidmine kergesti ligipääsetavatel nagidel ja hooajaväliste jakkide ning jalatsite paigutamine suletud uste taha, loob korras ja puhta ilme. Lihtsad riidenagid erinevatel kõrgustel võimaldavad mahutada nii pikemaid jakke kui ka muid esemeid, näiteks laste seljakotte.