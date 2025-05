Tippkokk Gordon Ramsay jagas lapsepõlveõpetust, mis vallandas kriitikatormi

«Vaadates, kuidas mu ema rabas kolmel töökohal, et meie perele süüa lauale panna, õppisin ma varakult, et mitte midagi ei tohi raisku lasta,» ütles Ramsay . «Sellest saidki alguse põhimõtted, mis mind elus edasi on viinud. Minu jaoks on ebaviisakas, kui taldrikule midagi alles jääb.»