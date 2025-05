Aednike suur kevadine viga: miks rabarber ei kasva nii magusaks ja lopsakaks, kui võiks

Rabarber on kevade üks armastatumaid saadusi – teda on lihtne kasvatada ning esimese saagi võib saada juba aprilli lõpus või mai alguses. Just seetõttu võib see vähenõudlik taim sattuda aianurka, kuhu päike hästi ei paista. See on aga suur viga, ütleb kogenud Briti aednik Geoff Stebbings, kelle sõnul on sobimatu kasvukoht üks peamisi põhjuseid, miks rabarber ei kasva nii hästi, kui võiks.