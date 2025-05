TEEME SELGEKS Kas sulejopet võib pesumasinas pesta ja õues nööril kuivatada?

Selleks, et jope ka järgmisel aastal kandjat soojas ja kuivas hoiaks, tuleb see pärast pikka talveperioodi puhtaks pesta. Aga kuidas seda õigesti teha? Electroluxi koolitusjuht Margus Soots jagab näpunäiteid.

«Ka liiga kõrge temperatuuriga pesemine ja kuivatamine ei tee õueriietele head. Siin tuleb appi üks viimase aja suurimaid uuendusi pesumasinate maailmas – pesukuivatid, mis teevad töö ära palju madalamate temperatuuridega. Need tunnevad ka ära, kui pesu on kuivaks saanud ega kuivata seda üle,» lisab ekspert.

Selleks, et õueriiete pesemine oleks kodus mugavam, on mitmed tootjad lisanud pesumasinatele spetsiaalsed pesu- ja kuivatusprogrammid. Need on nii nutikad, et ka kapriisse rõiva võib julgelt masina hoolde jätta.