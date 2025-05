EESTI KORISTUSPROFF Just nii tihti tasub kodus tolmuimejaga teha

Põhjalikuma kevadkoristusega algust tehes on tolmuimeja esimene tööriist, mille järele haarata. Enne tolmuimejaga tööle hakkamist tuleb hoolikalt koristada põrandalt kõik esemed. Järgmine samm on valida vastavalt põrandakattele sobilik tolmuimeja otsik, et mitte pindasid ära rikkuda. «Näiteks pika karvaga vaipadel tuleks kasutada siledat vaibaotsikut, kuna vastasel juhul võivad vaiba karvad lahti tulla,» soovitas kodukorrastamise asjatundja Kristi Tragel.

Ka diivanite, tugitoolide ja muu pehme mööbli koristamisel on tolmuimeja kasulik abimees. Trageli sõnul on väga tähtis enne nendel pindadel tegutsema asumist teha selgeks mis tekstiiliga on täpsemalt tegu. «Seemisnahk on näiteks väga õrn ning kasutada tuleks pehmet harja. Kindlasti peab olema hoolikas istepatjade vahede puhastamisel, sest sinna koguneb palju mustust,» sõnas ta.

Kui tihti peab tolmuimejaga kodu üle käima?

Trageli sõnul on vaibal olevast mustusest on nähtaval vaid 10% ehk suurem osa mustusest on vaiba sees. «Isegi kui silmale tundub, et vaip on puhas, siis tegelikult peidab see enda sees palju tolmu ja mustust. Vaipa tuleks tolmuimejaga puhastada regulaarselt. Vähemalt korra nädalas tuleks teha veidi põhjalikum puhastus, mis tähendab umbes 10 minutit tööd tolmuimejaga,» selgitas Tragel. Kui kodus on ka lemmikloomad, siis tuleks puhastust teha tihedamini.