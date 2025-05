Disainer Jessica Signell usub, et IKEA loodud laud on sedavõrd sarnane tema 2005. aastal loodud kokteililauaga Eve, et seda võib suisa varguseks pidada.

«Asjaolu, et suurfirma versioon on vormilt veidi kohmakam ja näotum, ei muuda tõsiasja,» arvab Signell, kelle loodud laud on pälvinud suurt rahvusvahelist tähelepanu, ajakiri Elle on valinud selle lausa 2005. aasta disainiteoks.